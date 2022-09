“Fa tutto per la clip”: Elenoire Ferruzzi sempre più pettegola, la pugnala alle spalle [VIDEO] (Di domenica 25 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi lancia un altro colpo, pugnala alle spalle anche questa volta ma punta un’altra concorrente Elenoire Ferruzzi (Twitter)La gieffina Elenoire Ferruzzi continua a soffrire per il comportamento di Luca Salatino. A detta sua, infatti, il gieffino l’avrebbe presa in giro in questi giorni mettendole i piedi sulle gambe e cantandole canzoni. Secondo Elenoire questo comportamento è stato irrispettoso nei suoi riguardi perché una volta vista la clip, lui si sarebbe tirato indietro lasciandola sola. A sentire queste dichiarazioni Salatino è andato su di giri, disperato dalle accuse che le sono state rivolte. Elenoire da una parte soffre per la sua situazione, ... Leggi su direttanews (Di domenica 25 settembre 2022)lancia un altro colpo,spanche questa volta ma punta un’altra concorrente(Twitter)La gieffinacontinua a soffrire per il comportamento di Luca Salatino. A detta sua, infatti, il gieffino l’avrebbe presa in giro in questi giorni mettendole i piedi sulle gambe e cantandole canzoni. Secondoquesto comportamento è stato irrispettoso nei suoi riguardi perché una volta vista la, lui si sarebbe tirato indietro lasciandola sola. A sentire queste dichiarazioni Salatino è andato su di giri, disperato daccuse che le sono state rivolte.da una parte soffre per la sua situazione, ...

