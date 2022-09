EVENEPOEL, UN MONDIALE DA SOGNO: IL BELGIO HA IL SUO NUOVO RE (Di domenica 25 settembre 2022) Tutti zitti, comanda Remco: l’ha spiegato meravigliosamente in mondovisione, portandosi il dito alla bocca appena prima di tagliare il traguardo più importante della sua giovane (ma già invidiabile) carriera. Magari poteva risparmiarselo, accontentandosi di gioire è basta per un trionfo che somiglia tanto a un numero d’altri tempi, ma Remco EVENEPOEL è fatto così: impulsivo, istrionico, guascone, certo fenomenale quando sente che la gamba gira che è un piacere, ormai specialista di attacchi da lontano che tagliano in due tronconi il gruppo e mandano all’aria i piani di qualsivoglia rivale. Il belga è il NUOVO campione del mondo, nonché il NUOVO “salvatore” del ciclismo nazionale: ci sarebbe Van Aert sul quale puntare ogni sorta di fiche, ma alla fine il giovane rivale cresciuto alla sua ombra è il vero vincitore di un ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 25 settembre 2022) Tutti zitti, comanda Remco: l’ha spiegato meravigliosamente in mondovisione, portandosi il dito alla bocca appena prima di tagliare il traguardo più importante della sua giovane (ma già invidiabile) carriera. Magari poteva risparmiarselo, accontentandosi di gioire è basta per un trionfo che somiglia tanto a un numero d’altri tempi, ma Remcoè fatto così: impulsivo, istrionico, guascone, certo fenomenale quando sente che la gamba gira che è un piacere, ormai specialista di attacchi da lontano che tagliano in due tronconi il gruppo e mandano all’aria i piani di qualsivoglia rivale. Il belga è ilcampione del mondo, nonché il“salvatore” del ciclismo nazionale: ci sarebbe Van Aert sul quale puntare ogni sorta di fiche, ma alla fine il giovane rivale cresciuto alla sua ombra è il vero vincitore di un ...

RassegnaZampa : #Ciclismo Evenepoel nella leggenda: 25 km di fuga per il Mondiale, 5° Trentin - Quelchepassa : RT @Quelchepassa: Dopo la Liegi, dopo la Vuelta, ecco il mondiale #Wollongong2022 #Remco 2022 s'è preso tutto, Remco 2022 s'è preso il ci… - SportRepubblica : Ciclismo, l'Italia in un buco nero nel Mondiale di Evenepoel [aggiornamento delle 08:00] - FulvioCrudeli : RT @stillers1971: Qualche giorno fa è tramontato un fenomeno sportivo mondiale come Federer e oggi siamo dinanzi ad un nuovo inizio di un… - UnoTipoMe : Un’altra bella bestia. -