(Di domenica 25 settembre 2022) "È la mia seconda, ma non si può certo paragonare a quella conquistata nella categoria Juniores. È bellissimo chiudere con una vittoria come questa unatanto lunga e importante ...

La Gazzetta dello Sport

Così Remco, dopo la conquista del titolo mondiale di ciclismo su strada in Australia, parlando ai microfoni della Rai . "Sapevo di dover attaccare da lontano, in salita avevo le gambe che ...Così Remco, dopo la conquista del titolo mondiale di ciclismo su strada in Australia, parlando ai microfoni della Rai . "Sapevo di dover attaccare da lontano, in salita avevo le gambe che ... Evenepoel: "Sognavo la maglia iridata da sempre. Stagione fantastica" Un autentico capolavoro, una gara straordinaria, l'ennesima impresa di un corridore giovanissimo che non ha certo finito di stupire. Remco Evenepoel è il ritratto della felicità: «È la mia seconda mag ...Più volte l’ad di Rcs Sport, Paolo Bellino, ha espresso la volontà di concludere la corsa nella Capitale, sognando così un finale stile Campi Elisi al Tour de France. Va detto, le ultime ...