Evenepoel è oro mondiale, ritiro shock per van der Poel (Di domenica 25 settembre 2022) WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Remco EvenePoel non si accontenta della recente Vuelta e mette il proprio nome anche nella prova in linea maschile ai Mondiali di Wollongong. Il belga scappa via a circa 30 chilometri dall'arrivo e stacca anche il kazako Alexey Lutsenko, unico a tenergli testa fino all'ennesimo cambio di passo che lo ha definitivamente lasciato sul posto: “Nell'ultima salita le gambe stavano esplodendo, mi hanno detto che il vantaggio stava continuando a crescere, volevo vincere e ho colto la mia chance partendo da lontano. Ce lo siamo meritato”. Lutsenko è stato poi ripreso dal gruppo nel finale, venendo beffato anche per i giochi legati al podio, completato dal francese Christophe Laporte e dall'australiano Michael Matthews. Il miglior italiano è Matteo Trentin che in volata riesce a strappare un buon quinto posto dietro al belga ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Remconon si accontenta della recente Vuelta e mette il proprio nome anche nella prova in linea maschile ai Mondiali di Wollongong. Il belga scappa via a circa 30 chilometri dall'arrivo e stacca anche il kazako Alexey Lutsenko, unico a tenergli testa fino all'ennesimo cambio di passo che lo ha definitivamente lasciato sul posto: “Nell'ultima salita le gambe stavano esplodendo, mi hanno detto che il vantaggio stava continuando a crescere, volevo vincere e ho colto la mia chance partendo da lontano. Ce lo siamo meritato”. Lutsenko è stato poi ripreso dal gruppo nel finale, venendo beffato anche per i giochi legati al podio, completato dal francese Christophe Laporte e dall'australiano Michael Matthews. Il miglior italiano è Matteo Trentin che in volata riesce a strappare un buon quinto posto dietro al belga ...

