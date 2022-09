Euro 2024, pericolo Francia per l’Italia: i bleus non saranno testa di serie nelle qualificazioni (Di domenica 25 settembre 2022) Disastro Francia dopo la debacle contro la Danimarca. Con appena 5 punti, i bleus sono terzi (per loro fortuna l’Austria ha perso, in caso contrario sarebbe arrivata addirittura la retrocessione in Lega B) e soprattutto non sono tra le due migliori terze dei gironi della Lega A, per questo motivo non rientreranno tra le dieci teste di serie per la composizione dei gruppi delle qualificazioni a Euro 2024. l’Italia è testa di serie e per questo motivo adesso i ragazzi di Deschamps costituiscono uno spauracchio per i sorteggi del 9 ottobre a Francoforte. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Disastrodopo la debacle contro la Danimarca. Con appena 5 punti, isono terzi (per loro fortuna l’Austria ha perso, in caso contrario sarebbe arrivata addirittura la retrocessione in Lega B) e soprattutto non sono tra le due migliori terze dei gironi della Lega A, per questo motivo non rientreranno tra le dieci teste diper la composizione dei gruppi delledie per questo motivo adesso i ragazzi di Deschamps costituiscono uno spauracchio per i sorteggi del 9 ottobre a Francoforte. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Francia mina vagante nel sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024: sarà nell'urna 2 - bennygiardina : Occhio ai sorteggi per le qualificazioni a Euro 2024: la Francia va in seconda fascia - Forzasuccesso : Federico Chiesa purtroppo per noi tifosi juventini si farà un altro crociato come Zaniolo. Speriamo di rivederlo al… - mass_brock : Se venisse confermato il blocco, Zhang dovrà vendere entro il 2024, per evitare di perdere l'Inter per 300 mln di e… - spagh_football : Per i più curiosi: Andrea Ranocchia ha risolto un contratto fino al 2024 lasciando sul tavolo 2 milioni di euro!… -