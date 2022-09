Eto’o: «Con il Camerun al Mondiale dobbiamo puntare alla finale» (Di domenica 25 settembre 2022) Samuel Eto’o, ex attaccante del Camerun, ha parlato ai microfoni di CRTV in vista del Mondiale e degli obiettivi che deve avere la Nazionale Samuel Eto’o, ex attaccante del Camerun, ha parlato ai microfoni di CRTV in vista del Mondiale e degli obiettivi che deve avere la Nazionale. Le sue dichiarazioni: «Si va per fare bene e il nostro obiettivo è finire la competizione il 18 dicembre, data della finalissima. Concentriamoci su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Samuel, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni di CRTV in vista dele degli obiettivi che deve avere la Nazionale Samuel, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni di CRTV in vista dele degli obiettivi che deve avere la Nazionale. Le sue dichiarazioni: «Si va per fare bene e il nostro obiettivo è finire la competizione il 18 dicembre, data della finalissima. Concentriamoci su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Camerun, Eto'o: 'Al Mondiale in Qatar il nostro obiettivo è la finalissima' Concentriamoci su questo.", ha detto Eto'o a CRTV. Il 23 settembre, il Camerun ha perso contro la nazionale dell'Uzbekistan in amichevole con un punteggio di 0 - 2. Ai Mondiali, la squadra camerunese ... Goran Pandev annuncia il ritiro: "E' stato un viaggio incredibile" Con Mourinho è arrivato all'Inter nell'anno giusto, quello del tris: scudetto, Coppa Italia e Champions . Titolare nella finale di Madrid accanto a Milito ed Eto'o. Un orgoglio per lui e per il suo ... Concentriamoci su questo.", ha dettoa CRTV. Il 23 settembre, il Camerun ha perso contro la nazionale dell'Uzbekistan in amichevoleun punteggio di 0 - 2. Ai Mondiali, la squadra camerunese ...Mourinho è arrivato all'Inter nell'anno giusto, quello del tris: scudetto, Coppa Italia e Champions . Titolare nella finale di Madrid accanto a Milito ed. Un orgoglio per lui e per il suo ...