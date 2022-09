Enrico Letta, l'ultima clamorosa umiliazione: chi ha rifiutato di cantare per lui (Di domenica 25 settembre 2022) Dicono che abbia risposto così, Ghali, uno dei rapper più amati dai giovani, alla richiesta - rispedita al mittente- di Enrico Letta di esibirsi ieri sera sul palco del Pd, a Roma in piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale Dem: «Bella atmosfera/ti prego non mi uccidere il mood, dai/Chi se ne frega dei tuoi "ma", dei tuoi "se", dei tuoi "bla-bla"/Voglio stare in good time». Si fa per ridere. "Good Times" ha vinto quattro dischi di platino. Letta, al massimo, domani punta a vincere quattro collegi uninominali più di Giuseppe Conte, che comunque sono soddisfazioni. Enrico, ad ogni modo, incassato il rifiuto non s' è perso d'animo. «Ghali va fortissimo, è vero, però ce n'è un altro che piace tanto ai ragazzi e che mi farebbe risultare un sacco figo», pare che abbia detto quello stratega del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Dicono che abbia risposto così, Ghali, uno dei rapper più amati dai giovani, alla richiesta - rispedita al mittente- didi esibirsi ieri sera sul palco del Pd, a Roma in piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale Dem: «Bella atmosfera/ti prego non mi uccidere il mood, dai/Chi se ne frega dei tuoi "ma", dei tuoi "se", dei tuoi "bla-bla"/Voglio stare in good time». Si fa per ridere. "Good Times" ha vinto quattro dischi di platino., al massimo, domani punta a vincere quattro collegi uninominali più di Giuseppe Conte, che comunque sono soddisfazioni., ad ogni modo, incassato il rifiuto non s' è perso d'animo. «Ghali va fortissimo, è vero, però ce n'è un altro che piace tanto ai ragazzi e che mi farebbe risultare un sacco figo», pare che abbia detto quello stratega del ...

