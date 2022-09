Enrico Letta al seggio, "la faccia della sconfitta": deriso da tutti | Guarda (Di domenica 25 settembre 2022) Un sorriso tirato, piuttosto di facciata. Enrico Letta si è presentato al seggio elettorale dell'Istituto di istruzione superiore De Amicis-Cattaneo nel quartiere Testaccio a Roma, ostentando una certa serenità. Forse perché, come spiegava Marcello Sorgi sabato sulla Stampa, il segretario del Pd sa già che il suo destino, da domani, è segnato: dovrà fare le valigie dal Nazareno. Camicia a righe azzurra e bianca, maglioncino oversize d'ordinanza, pantaloni di stoffa: il classico look da professore vagamente parigino. E quella potrebbe essere la sua destinazione, nel caso il Pd scenda sotto il 20%. Il fallimento politico della strategia di Letta è comunque sotto gli occhi di tutti. Soprattutto degli elettori del centrosinistra, che commentano puntuti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Un sorriso tirato, piuttosto dita.si è presentato alelettorale dell'Istituto di istruzione superiore De Amicis-Cattaneo nel quartiere Testaccio a Roma, ostentando una certa serenità. Forse perché, come spiegava Marcello Sorgi sabato sulla Stampa, il segretario del Pd sa già che il suo destino, da domani, è segnato: dovrà fare le valigie dal Nazareno. Camicia a righe azzurra e bianca, maglioncino oversize d'ordinanza, pantaloni di stoffa: il classico look da professore vagamente parigino. E quella potrebbe essere la sua destinazione, nel caso il Pd scenda sotto il 20%. Il fallimento politicostrategia diè comunque sotto gli occhi di. Soprattutto degli elettori del centrosinistra, che commentano puntuti e ...

pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - fanpage : Dal palco di Piazza del Popolo a Roma, Enrico Letta chiude la campagna elettorale del Pd a due giorni dal voto: “No… - FrancescoBonif1 : Letta tanto per cambiare attacca Renzi e dice di conoscere bene Macron: sarà per questo che ha fatto l’endorsement… - CordaniTeresa : RT @La_manina__: La bellezza degli ultimi tweet di Enrico Letta e Giuseppe Conte, scritti rispettivamente alle 23:59 e alle 23:51 di Venerd… - gaesab1974 : RT @La_manina__: La bellezza degli ultimi tweet di Enrico Letta e Giuseppe Conte, scritti rispettivamente alle 23:59 e alle 23:51 di Venerd… -