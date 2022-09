Elezioni, vince Giorgia Meloni: può diventare premier (Di domenica 25 settembre 2022) In base ai primissimi dati degli exit poll a vincere le Elezioni politiche del 25 settembre è Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. È lei che avrà la possibilità concreta di ricevere dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un nuovo Governo di Centrodestra. La coalizione trainata da FdI, con Lega e Forza Italia nettamente ridimensionate, avrà probabilmente la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. ll Centrodestra, dunque, avanti nettamente sul Centrosinistra. I sondaggi delle ultime settimane sembrerebbero rispettati. Di fatto l’Italia vira a destra. AGGIORNAMENTO ORE 00:20 – Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 5%), al Senato Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24,6%. Il PD è al 19,4%, M5S invece al 16,5%. La Lega è all’8,5% ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 settembre 2022) In base ai primissimi dati degli exit poll are lepolitiche del 25 settembre è Fratelli d’Italia, il partito di. È lei che avrà la possibilità concreta di ricevere dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un nuovo Governo di Centrodestra. La coalizione trainata da FdI, con Lega e Forza Italia nettamente ridimensionate, avrà probabilmente la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. ll Centrodestra, dunque, avanti nettamente sul Centrosinistra. I sondaggi delle ultime settimane sembrerebbero rispettati. Di fatto l’Italia vira a destra. AGGIORNAMENTO ORE 00:20 – Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 5%), al Senato Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24,6%. Il PD è al 19,4%, M5S invece al 16,5%. La Lega è all’8,5% ...

