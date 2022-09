Elezioni | ultime notizie Exit poll | Centro-destra 41-45% | Centro-sinistra 25 | 5-29 | 5% | M5S 13 | 5-17 | 5% | Terzo Polo 6 | 5-8 | 5% FdI primo partito | Cinque Stelle davanti alla Lega

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Si procede prima all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, allo scrutinio delle schede: si parte con il Senato e poi quelle per l’elezione della Camera dei deputati. Dati parziali affluenzaCamera alle 23 al 64,67%, in calo