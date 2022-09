Elezioni, ultime notizie. Affluenza alle 19 intorno al 51%, in calo di quasi otto punti rispetto al 2018 (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi saranno aperti fino alle ore 23. Alla chiusura, si procederà prima all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, allo scrutinio delle schede: si parte con il Senato e poi quelle per l’elezione della Camera dei deputati. Si segnalano code, da Milano a Palermo, anche di mezz’ora. Ritardi dovuti anche al nuovo tagliando anti frode. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italianiurne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi saranno aperti finoore 23. Alla chiusura, si procederà prima all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, allo scrutinio delle schede: si parte con il Senato e poi quelle per l’elezione della Camera dei deputati. Si segnalano code, da Milano a Palermo, anche di mezz’ora. Ritardi dovuti anche al nuovo tagliando anti frode.

