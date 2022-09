Elezioni, troppa ressa al seggio di Giorgia Meloni: giornalisti obbligati ad uscire. E la leader FdI rimanda il voto (Di domenica 25 settembre 2022) La presidente del seggio elettorale dove era attesa Giorgia Meloni ha obbligato le telecamere presenti ad uscire. La leader di Fratelli d’Italia, il cui arrivo era previsto per le 11, a mezzogiorno non si è ancora presentata alla Scuola Vittorio Bachelet. Probabilmente per evitare caos si recherà alle urne più tardi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) La presidente delelettorale dove era attesaha obbligato le telecamere presenti ad. Ladi Fratelli d’Italia, il cui arrivo era previsto per le 11, a mezzogiorno non si è ancora presentata alla Scuola Vittorio Bachelet. Probabilmente per evitare caos si recherà alle urne più tardi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

