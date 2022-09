Elezioni: seggi aperti fino alle 23. Al voto oltre 50 milioni di italiani. In Sicilia si elegge il governatore e il consiglio regionale (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo una campagna elettorale anomala, vissuta per gran parte d’estate a causa della caduta del Governo Draghi, oggi gli italiani sono chiamati ad eleggere il nuovo parlamento. Hanno aperto regolarmente stamane alle 7 i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, in Sicilia si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del governatore. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle 23. Subito dopo – al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti – avrà inizio lo scrutinio, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato e poi quelle della Camera. Domani a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo una campagna elettorale anomala, vissuta per gran parte d’estate a causa della caduta del Governo Draghi, oggi glisono chiamati adre il nuovo parlamento. Hanno aperto regolarmente stamane7 iper leper il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, insi voterà per il rinnovo dele l’elezione del. Si voterà in una sola giornata: ichiuderanno questa sera23. Subito dopo – al termine delle operazioni die di riscontro dei votanti – avrà inizio lo scrutinio, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato e poi quelle della Camera. Domani a ...

