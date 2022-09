**Elezioni: Ricciardi (M5S), Letta faccia mea culpa, Pd responsabile vittoria centrodestra'** (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Il Pd ha la responsabilità politica della vittoria del centrodestra. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione" e "pagherà in termini di voto". Così Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, commentando dalla sede di Campo Marzio i primi exit poll. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Il Pd ha la responsabilità politica delladel. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze.deve fare mea. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione" e "pagherà in termini di voto". Così Riccardo, vicepresidente del M5S, commentando dalla sede di Campo Marzio i primi exit poll.

