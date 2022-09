Elezioni, prima proiezione: FdI 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega (8,5%). Meloni spinge il Centro-destra verso la maggioranza. Affluenza a picco al 65% (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Si procede prima all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, allo scrutinio delle schede: si parte con il Senato e poi quelle per l’elezione della Camera dei deputati.Alle 23 circa il 64% degli italiani è andato a votare con un crollo dell’Affluenza di 10 punti percentuali rispetto al 2018. Salvini: «Centrodestra in netto vantaggio. Grazie» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Si procedeall’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, allo scrutinio delle schede: si parte con il Senato e poi quelle per l’elezione della Camera dei deputati.Alle 23 circa il 64% degli italiani è andato a votare con un crollo dell’di 10 punti percentuali rispetto al 2018. Salvini: «in netto vantaggio. Grazie»

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - fanpage : “La più alta astensione di sempre. La più ampia maggioranza di sempre. La prima volta di un partito post fascista i… - TizianaFerrario : Si torna a casa per votare.È un dovere non solo un diritto.Non è stata una bella campagna,non era necessario chiude… - This_isMartina : RT @fanpage: “La più alta astensione di sempre. La più ampia maggioranza di sempre. La prima volta di un partito post fascista in testa all… - siimo___ : RT @fanpage: “La più alta astensione di sempre. La più ampia maggioranza di sempre. La prima volta di un partito post fascista in testa all… -