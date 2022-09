Elezioni politiche: seggi aperti, oggi si vota Dalle 7 alle 23, poi lo scrutinio RISULTATI IN TEMPO REALE SU www.noinotizie.it (Di domenica 25 settembre 2022) Il giorno delle Elezioni politiche è arrivato. Circa 51 milioni di italiani, fra cui oltre tre milioni di pugliesi, sono chiamati a scegliere 400 deputati e 200 senatori per il rinnovo del parlamento. i 61566 seggi italiani sono aperti Dalle 7 alle 23 per le operazioni di voto. A seguire lo spoglio delle schede. La Puglia elegge 40 parlamentari: 27 deputati di cui 10 nei collegi uninominali e 13 senatori di cui 5 nei collegi uninominali. Per la prima volta votano per il Senato anche i diciottenni. RISULTATI in TEMPO REALE ed aggiornamenti sull’affluenza su www.noinotizie.it L'articolo Elezioni politiche: seggi aperti, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 settembre 2022) Il giorno delleè arrivato. Circa 51 milioni di italiani, fra cui oltre tre milioni di pugliesi, sono chiamati a scegliere 400 deputati e 200 senatori per il rinnovo del parlamento. i 61566italiani sono23 per le operazioni di voto. A seguire lo spoglio delle schede. La Puglia elegge 40 parlamentari: 27 deputati di cui 10 nei collegi uninominali e 13 senatori di cui 5 nei collegi uninominali. Per la prima voltano per il Senato anche i diciottenni.ined aggiornamenti sull’affluenza su www..it L'articolo, ...

