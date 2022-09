Elezioni Politiche, l’affluenza alle 19: crolla il dato rispetto al 2018 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutialle 19 in Irpinia ha votato il 42,39% (-13,74% rispetto al 2018). alle 12 il dato si è fermato a 13% (-3,6 rispetto al 2018). Ricordiamo che in provincia di Avellino sono 334.264 gli elettori. Il dato comune per comune in Irpinia alle 19: (il secondo dato si riferisce alle Elezioni del 2018) Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 AVELLINO 118 su 118 13,04 42,39 56,13 AIELLO DEL SABATO 11,84 44,29 59,53 ALTAVILLA IRPINA 11,32 37,64 48,32 ANDRETTA 12,24 40,03 53,94 AQUILONIA 9,06 34,86 46,72 ARIANO ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti19 in Irpinia ha votato il 42,39% (-13,74%al).12 ilsi è fermato a 13% (-3,6al). Ricordiamo che in provincia di Avellino sono 334.264 gli elettori. Ilcomune per comune in Irpinia19: (il secondosi riferiscedel) Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 AVELLINO 118 su 118 13,04 42,39 56,13 AIELLO DEL SABATO 11,84 44,29 59,53 ALTAVILLA IRPINA 11,32 37,64 48,32 ANDRETTA 12,24 40,03 53,94 AQUILONIA 9,06 34,86 46,72 ARIANO ...

