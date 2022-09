Elezioni politiche, a mezzogiorno in Irpinia affluenza al 13% (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAlle 12 in Irpinia ha votato il 13% (-3,6 rispetto al 2018). Seggi aperti dalle 7 fino alla 23 di questa sera. In Irpinia sono 334.264 gli elettori. Il dato comune per comune in Irpinia: (il secondo dato si riferisce alle Elezioni del 2018) AVELLINO 118 su 118 13,04 16,60 AIELLO DEL SABATO 11,84 17,48 ALTAVILLA IRPINA 11,32 12,84 ANDRETTA 12,24 13,81 AQUILONIA 9,06 13,39 ARIANO IRPINO 13,03 16,34 ATRIPALDA 13,22 12,40 AVELLA 8,21 11,16 AVELLINO 14,93 18,89 BAGNOLI IRPINO 10,40 18,12 BAIANO 12,61 18,36 BISACCIA 9,86 14,73 BONITO 10,42 16,84 CAIRANO 23,87 19,85 CALABRITTO 14,47 13,06 CALITRI 15,83 16,14 CANDIDA 10,84 20,31 CAPOSELE 12,97 21,83 CAPRIGLIA ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAlle 12 inha votato il 13% (-3,6 rispetto al 2018). Seggi aperti dalle 7 fino alla 23 di questa sera. Insono 334.264 gli elettori. Il dato comune per comune in: (il secondo dato si riferisce alledel 2018) AVELLINO 118 su 118 13,04 16,60 AIELLO DEL SABATO 11,84 17,48 ALTAVILLA IRPINA 11,32 12,84 ANDRETTA 12,24 13,81 AQUILONIA 9,06 13,39 ARIANO IRPINO 13,03 16,34 ATRIPALDA 13,22 12,40 AVELLA 8,21 11,16 AVELLINO 14,93 18,89 BAGNOLI IRPINO 10,40 18,12 BAIANO 12,61 18,36 BISACCIA 9,86 14,73 BONITO 10,42 16,84 CAIRANO 23,87 19,85 CALABRITTO 14,47 13,06 CALITRI 15,83 16,14 CANDIDA 10,84 20,31 CAPOSELE 12,97 21,83 CAPRIGLIA ...

