Elezioni politiche 2022, seggi aperti per il voto (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Urne aperte, fino alle 23, per le Elezioni politiche 2022. Sono 50.869.304 gli elettori chiamati al voto, di cui 4.741.790 all'estero. A chi si reca al seggio vengono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Come si vota I modelli delle due schede sono identici: recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione a esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato ...

