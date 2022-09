Elezioni politiche 2022, risultati in diretta (Di domenica 25 settembre 2022) Dalle ore 23 di domenica 25 settembre, subito dopo la chiusura dei seggi, cominceranno le operazioni di spoglio delle Elezioni politiche 2022, tanto attese. Operazioni che di pari passo andranno con i primi exit poll realizzati dai vari istituti di rilevazione e ricerca, i primi proprio alle 23; poi le proiezioni, sempre più precise ed alla fine, a notte fonda, i risultati ufficiali, i voti veri, resi pubblici dal Ministero dell'Interno. I DATI UFFICIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO Ricordiamo che il voto avverrà solo nella giornata di domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle 23. Grande attesa anche per l'affluenza che viene data in calo, secondo alcuni esperti addirittura sotto il 70%. Il primo dato, delle ore 12, è del 19,02%, leggermente in calo rispetto alla stessa ora nelle Elezioni ... Leggi su panorama (Di domenica 25 settembre 2022) Dalle ore 23 di domenica 25 settembre, subito dopo la chiusura dei seggi, cominceranno le operazioni di spoglio delle, tanto attese. Operazioni che di pari passo andranno con i primi exit poll realizzati dai vari istituti di rilevazione e ricerca, i primi proprio alle 23; poi le proiezioni, sempre più precise ed alla fine, a notte fonda, iufficiali, i voti veri, resi pubblici dal Ministero dell'Interno. I DATI UFFICIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO Ricordiamo che il voto avverrà solo nella giornata di domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle 23. Grande attesa anche per l'affluenza che viene data in calo, secondo alcuni esperti addirittura sotto il 70%. Il primo dato, delle ore 12, è del 19,02%, leggermente in calo rispetto alla stessa ora nelle...

