ELEZIONI POLITICHE 2022: MARATONA MENTANA DI QUASI 24 ORE, SPECIALI RAI E MEDIASET (Di domenica 25 settembre 2022) Domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati ai seggi per le ELEZIONI POLITICHE nazionali. Rai, MEDIASET e La7, e naturalmente Sky, seguono la giornata di voto attraverso SPECIALI, approfondimenti e spazi dedicati nei telegiornali, talk show e SPECIALI. Un impegno che proseguirà il 26 settembre per informare sull'esito dello scrutinio: lo spoglio partirà dalle schede per il Senato per poi passare a quelle per la Camera dei Deputati. ELEZIONI POLITICHE 2022: SPECIALI LA7 Su La7 l'appuntamento è con la MARATONA MENTANA. Il direttore del TgLa7, Enrico MENTANA, sarà in onda QUASI no stop dalle 22.00 di domenica 25 settembre alle 20.35 di lunedì 26 settembre.

