Elezioni politiche 2022, l’errore da non fare: occhio al “tagliandino” (Di domenica 25 settembre 2022) TvZap News, Elezioni politiche 2022 tessera elettorale, guida al voto – Seggi aperti oggi domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per 46.127.514 di elettori chiamati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Un appuntamento importante per i cittadini italiani. Bisogna prestare estrema attenzione ad un dettaglio di cui purtroppo in pochi sono a conoscenza. Si tratta di un particolare che potrebbe portare all’annullamento delle schede se non si presta la dovuta attenzione. Stiamo parlando del “tagliando antifrode” posto proprio sulla scheda. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Arriva il doppio bonus: subito 350€ per questi italiani. Ecco chi può richiederli Tanto per cominciare ricordiamo cosa è necessario ... Leggi su tvzap (Di domenica 25 settembre 2022) TvZap News,tessera elettorale, guida al voto – Seggi aperti oggi domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, per 46.127.514 di elettori chiamati alle urne per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Un appuntamento importante per i cittadini italiani. Bisogna prestare estrema attenzione ad un dettaglio di cui purtroppo in pochi sono a conoscenza. Si tratta di un particolare che potrebbe portare all’annullamento delle schede se non si presta la dovuta attenzione. Stiamo parlando del “tagliando antifrode” posto proprio sulla scheda. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Arriva il doppio bonus: subito 350€ per questi italiani. Ecco chi può richiederli Tanto per cominciare ricordiamo cosa è necessario ...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - MediasetTgcom24 : Caso von der Leyen, Salvini: su sue parole silenzio di Draghi e Mattarella #salvini #draghi #mattarella… - pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - cercounnome : riflettevo su 25/04 festa della liberazione e 25/09 elezioni politiche non facciamo scherzi mi racc - Spooky_The_Tuff : RT @LaStampa: Emanuele Trevi: “Meloni può redimersi quanto vuole, avrà sempre un camerata da accontentare” -