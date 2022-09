Elezioni politiche 2022, exit poll dalle 23: alle 19 affluenza al 51,16 per cento (Di domenica 25 settembre 2022) alle 19 affluenza al 51,16%. In calo di 7 punti rispetto al 2018 L'affluenza registrata dal ministero dell'Interno alle ore 19 del 25 settembre è del 51,16 per cento. Un dato in calo del 7 per cento rispetto alle precedenti Elezioni del 2018, quando, alla stessa ora, quasi il 59 per cento degli aventi diritto aveva già espresso il suo voto. L'Emilia Romagna è in testa alla classifica delle regioni: alle 19 il dato contava il 59 degli elettori; mentre la Calabria si posiziona in coda, al 36,92 per cento. alle 23, l'ora di chiusura dei seggi, usciranno i primi exit poll con le percentuali dei voti e dei seggi sia per la Camera sia per il Senato. Le ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 settembre 2022)19al 51,16%. In calo di 7 punti rispetto al 2018 L'registrata dal ministero dell'Internoore 19 del 25 settembre è del 51,16 per. Un dato in calo del 7 perrispettoprecedentidel 2018, quando, alla stessa ora, quasi il 59 perdegli aventi diritto aveva già espresso il suo voto. L'Emilia Romagna è in testa alla classifica delle regioni:19 il dato contava il 59 degli elettori; mentre la Calabria si posiziona in coda, al 36,92 per23, l'ora di chiusura dei seggi, usciranno i primicon le percentuali dei voti e dei seggi sia per la Camera sia per il Senato. Le ...

