Elezioni politiche 2022, diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23. Mattarella, Salvini, Renzi e Letta hanno votato (Di domenica 25 settembre 2022) hanno aperto regolarmente stamane alle 7 i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, in Sicilia si voterà per il rinnovo del... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 settembre 2022)aperto regolarmente stamane7 iper leper il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, in Sicilia si voterà per il rinnovo del...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - MediasetTgcom24 : Caso von der Leyen, Salvini: su sue parole silenzio di Draghi e Mattarella #salvini #draghi #mattarella… - AntonioF_TC : RT @charliecarla: Quelli che non vanno a votare regalano di fatto il proprio voto a chi a votare ci va, perché alle Politiche il Quorum NON… - FilippoPompilii : Cosa voterebbero i tennisti italiani alle elezioni politiche di oggi A Thread: -