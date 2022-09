Elezioni Politiche 2022, cosa succede ora? Chi ha vinto, quando ci sarà l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo le dimissioni di Mario Draghi e l’inevitabile caduta del Governo, gli italiani oggi sono stati chiamati al voto e si sono recati, anticipo, nei vari seggi per decidere il futuro politico del Paese. Un’estate di campagna elettorale, tra polemiche e dibattiti, i politici nei salotti tv di ogni rete. E ora i primi risultati perché alle 23 si sono chiusi i seggi e sono iniziati gli scrutini. I risultati delle Elezioni Politiche: gli exit poll Sono tanti i programmi televisivi che seguiranno gli scrutini e i primi spogli, per una vera e propria maratona. Già da questa sera, subito dopo le 23, ci saranno i primi exit poll e proiezioni, quindi domani si saprà sicuramente con certezza il risultato definitivo, salvo ‘problemi’ e riconteggi. Specifichiamo, però, che il risultato delle Elezioni non vuol ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo le dimissioni di Mario Draghi e l’inevitabile caduta del Governo, gli italiani oggi sono stati chiamati al voto e si sono recati, anticipo, nei vari seggi per decidere il futuro politico del Paese. Un’estate di campagna elettle, tra polemiche e dibattiti, i politici nei salotti tv di ogni rete. Ei primi risultati perché alle 23 si sono chiusi i seggi e sono iniziati gli scrutini. I risultati delle: gli exit poll Sono tanti i programmi televisivi che seguiranno gli scrutini e i primi spogli, per una vera e propria maratona. Già da questa sera, subito dopo le 23, ci saranno i primi exit poll e proiezioni, quindi domani si saprà sicuramente con certezza il risultato definitivo, salvo ‘problemi’ e riconteggi. Specifichiamo, però, che il risultato dellenon vuol ...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - RaiNews : Exit poll coalizioni Senato #ElezioniPolitiche2022 - il_Monferrato : Elezioni politiche 2022: gli exit poll in attesa dei primi risultati - SHohenzollern : RT @ilpost: Questi i risultati degli exit poll per i singoli partiti: -