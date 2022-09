Elezioni: perché gli italiani tornano al voto? (Di domenica 25 settembre 2022) Cosa è accaduto al governo italiano dal 2018 fino ad oggi e perché gli italiani tornano al voto? Durante le Elezioni del 2018 il PD crollò, il M5S riuscì inaspettatamente a superare gli altri partiti e la Lega sorpassò Forza Italia, ma la maggioranza non si raggiunse. Maria Elisabetta Casellati (presidente del Senato) dovette verificare se ci fosse una maggioranza di governo, poi il compito passò al presidente della Camera Roberto Fico ma gli esiti non furono favorevoli. Così si presentò una nuova figura: quella del giurista Giuseppe Conte, che però trovò Savona sfavorevole e l’incarico di governo passò a Cottarelli per un governo tecnico. In seguito Di Maio e Meloni accusarono Mattarella di impeachment, così l’incarico di formare un Governo tornò nelle mani di Conte, il quale aveva ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 25 settembre 2022) Cosa è accaduto al governo italiano dal 2018 fino ad oggi eglial? Durante ledel 2018 il PD crollò, il M5S riuscì inaspettatamente a superare gli altri partiti e la Lega sorpassò Forza Italia, ma la maggioranza non si raggiunse. Maria Elisabetta Casellati (presidente del Senato) dovette verificare se ci fosse una maggioranza di governo, poi il compito passò al presidente della Camera Roberto Fico ma gli esiti non furono favorevoli. Così si presentò una nuova figura: quella del giurista Giuseppe Conte, che però trovò Savona sfavorevole e l’incarico di governo passò a Cottarelli per un governo tecnico. In seguito Di Maio e Meloni accusarono Mattarella di impeachment, così l’incarico di formare un Governo tornò nelle mani di Conte, il quale aveva ...

alex_orlowski : “E gli alberi votarono per l’ascia, perché l’ascia era furba e li aveva convinti che era una di loro, perché aveva… - martaottaviani : Ma la Vera domanda è: dopo le #elezioni i #troll russi si daranno una calmata? La risposta è no, perché la… - NicolaPorro : Il partito di #Paragone potrebbe diventare la vera sorpresa di queste #elezioni. Ci spiega perché @DelpapaMax ?? - meriammm33 : RT @ladyoftennis: Non date retta a quelli che scrivono qui che i seggi sono semivuoti (perché hanno tutto l'interesse ad una bassa affluenz… - KiraDefne : Raga vi giuro BRIVIDI Queste discussioni con gente che ha certe visioni del mondo mi sfiniscono, mi privano di ogn… -