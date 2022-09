Elezioni, parte il voto per 51 milioni di italiani. Primi intoppi nei seggi a Bologna e Bergamo: sbagliato il nome di Casini (Di domenica 25 settembre 2022) Sono quasi 51 milioni gli italiani chiamati al voto oggi 25 settembre a partire dalle 7 fino alle 23. E non mancano i Primi intoppi nei seggi, come quello accaduto a Bologna dove la sfida più in vista nel collegio uninominale al Senato vede contrapposti Vittorio Sgarbi per il centrodestra e Pier Ferdinando Casini per il centrosinistra. Proprio l’ex presidente della Camera è stato protagonista suo malgrado di una svista da parte del servizio elettorale del Viminale, che ha inviato in tutti i seggi del collegio bolognese manifesti con un errore nel suo nome: il tabellone con l’elenco dei candidati riportava infatti la scritta «Pierferdinando», senza lo spazio quindi. Per rimediare, il ministero ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Sono quasi 51glichiamati aloggi 25 settembre a partire dalle 7 fino alle 23. E non mancano inei, come quello accaduto adove la sfida più in vista nel collegio uninominale al Senato vede contrapposti Vittorio Sgarbi per il centrodestra e Pier Ferdinandoper il centrosinistra. Proprio l’ex presidente della Camera è stato protagonista suo malgrado di una svista dadel servizio elettorale del Viminale, che ha inviato in tutti idel collegio bolognese manifesti con un errore nel suo: il tabellone con l’elenco dei candidati riportava infatti la scritta «Pierferdinando», senza lo spazio quindi. Per rimediare, il ministero ...

