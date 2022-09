Elezioni, ora gli Usa tifano per la Meloni (Di domenica 25 settembre 2022) Ora che il vento di centrodestra soffia forte verso Palazzo Chigi con Giorgia Meloni premier in pectore, le cancellerie di Parigi e Berlino hanno inserito la retromarcia sull’abbondante veleno versato durante la campagna elettorale italiana. Anche da Washington, dopo le fake news messe in giro sulle operazioni clandestine della Russia in 120 Paesi, è arrivato uno stop ai pregiudizi su un possibile governo italiano di centrodestra. A premere per togliere dai sospetti l’Italia è stata una diplomatica di grande esperienza come Victoria Nuland, attualmente sottosegretaria Usa per gli affari politici, la quale, nel suo lungo cursus honorum, ha servito ben cinque presidenti e undici segretari di Stato. La democratica Nuland ha così messo in riga il dipartimento di Stato e il desk europeo della CIA, sottolineando non solo che nel dossier non si parlava di partiti italiani, ma ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 settembre 2022) Ora che il vento di centrodestra soffia forte verso Palazzo Chigi con Giorgiapremier in pectore, le cancellerie di Parigi e Berlino hanno inserito la retromarcia sull’abbondante veleno versato durante la campagna elettorale italiana. Anche da Washington, dopo le fake news messe in giro sulle operazioni clandestine della Russia in 120 Paesi, è arrivato uno stop ai pregiudizi su un possibile governo italiano di centrodestra. A premere per togliere dai sospetti l’Italia è stata una diplomatica di grande esperienza come Victoria Nuland, attualmente sottosegretaria Usa per gli affari politici, la quale, nel suo lungo cursus honorum, ha servito ben cinque presidenti e undici segretari di Stato. La democratica Nuland ha così messo in riga il dipartimento di Stato e il desk europeo della CIA, sottolineando non solo che nel dossier non si parlava di partiti italiani, ma ...

