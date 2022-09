Elezioni: oltre 61.000 seggi aperti regolarmente dalle ore 7,00. Si vota fino alle 23 (Di domenica 25 settembre 2022) Hanno aperto regolarmente stamane alle 7 i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 settembre 2022) Hanno apertostamane7 iper leper il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati L'articolo proviene da Firenze Post.

fisco24_info : Elezioni ultime notizie. Alle urne 46 milioni di italiani, ecco cosa serve e come si vota: Oltre 46 milioni di ital… - varesenews : Elezioni 2022, seggi aperti: al voto oltre 50 milioni di italiani - settesere : Elezioni, domenica 25 si vota dalle 7 alle 23 per il nuovo Parlamento #settesere #news - AnsaVeneto : Elezioni: aperti seggi in Veneto, oltre 3,7 mln al voto. Sono 4.750 sezioni elettorali, regione eleggerà 48 parlame… - RockOthers : RT @peppinoprisco22: Oltre che per le elezioni politiche, vedete di votare subito per la seconda semifinale di #womeninrock #women -