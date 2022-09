Elezioni, oltre 50 milioni gli elettori chiamati al voto. Ecco tutte le novità. E quando inizierà lo spoglio (Di domenica 25 settembre 2022) L’Italia al voto. Gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in un’unica giornata, i seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23. Si svolgono anche le Elezioni regionali in Sicilia, e sono chiamati a votare 4,6 milioni di elettori. In totale, per le Elezioni politiche, sono chiamati al voto 50,8 milioni di elettori, compresi i 4,7 milioni all’estero. Elezioni politiche 2022, per Camera e Senato si vota in un’unica giornata. I seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23 A partire da queste consultazioni, ci sono alcune novità. La recente riforma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 settembre 2022) L’Italia al. Glisonoalle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in un’unica giornata, i seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23. Si svolgono anche leregionali in Sicilia, e sonoa votare 4,6di. In totale, per lepolitiche, sonoal50,8di, compresi i 4,7all’estero.politiche 2022, per Camera e Senato si vota in un’unica giornata. I seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23 A partire da queste consultazioni, ci sono alcune. La recente riforma ...

