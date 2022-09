Elezioni, Mentana dà i primi trend Poll: Fratelli d’Italia prima forza politica. Pd tra il 18 e il 22%, M5s tra il 13,5 e il 17,5% (Di domenica 25 settembre 2022) In base al primo trend Poll di Swg per La7, il centrodestra è tra il 43-47%, il centrosinistra tra il 25-29%, il M5s tra 13,5-17,5% e Calenda-Iv al 6-8%, Italexit e +Europa tra il 2-3%, Unione popolare e Impegno Civico tra 0,5-1,5% e Alleanza Verdi Sinistra tra il 3-4%. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) In base al primodi Swg per La7, il centrodestra è tra il 43-47%, il centrosinistra tra il 25-29%, il M5s tra 13,5-17,5% e Calenda-Iv al 6-8%, Italexit e +Europa tra il 2-3%, Unione popolare e Impegno Civico tra 0,5-1,5% e Alleanza Verdi Sinistra tra il 3-4%. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

