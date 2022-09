Elezioni: M5s, ci davano per morti, risultato importante (Di domenica 25 settembre 2022) "Noi siamo prudenti, sono ancora dati che poi dovranno essere confermati" ma se fossero confermati sarebbe un "risultato importante" considerando che "fino a poco fa ci davano per morti, ricordo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) "Noi siamo prudenti, sono ancora dati che poi dovranno essere confermati" ma se fossero confermati sarebbe un "" considerando che "fino a poco fa ciper, ricordo ...

fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - martaottaviani : Poi qualcuno del #M5S ci spiegherà con calma perché non potevamo tenerci #Draghi fino a marzo #ElezioniPolitiche22 #elezioni - repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - SventuratoPaolo : RT @martaottaviani: Poi qualcuno del #M5S ci spiegherà con calma perché non potevamo tenerci #Draghi fino a marzo #ElezioniPolitiche22 #ele… - Rosamar96606673 : RT @davidallegranti: Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018 ma… -