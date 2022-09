Elezioni, l’affluenza alle 12 in lieve calo: alle urne finora il 18,6% (Di domenica 25 settembre 2022) È del 18,67% il dato dell’affluenza al voto alle 12 secondo il sito del ministero dell’Interno in base alla rivelazione di 4.839 Comuni su 7.904. alle precedenti Elezioni Politiche del 2018, nella stessa ora a recarsi alle urne era stato il 19,43%. In quell’occasione la giornata elettorale si era conclusa con l’affluenza alla Camera del 72,93%, al Senato del 73,05%, con un calo di circa due punti rispetto al voto del 2013. In aggiornamento Leggi anche: Un nuovo lavoro per Draghi dopo il voto, le quattro carriere possibili lontano da palazzo Chigi Le ultime regole anti Covid da rispettare nei seggi: come può votare chi è positivo Elezioni, parte il voto per 51 milioni di ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) È del 18,67% il dato delal voto12 secondo il sito del ministero dell’Interno in base alla rivelazione di 4.839 Comuni su 7.904.precedentiPolitiche del 2018, nella stessa ora a recarsiera stato il 19,43%. In quell’occasione la giornata elettorale si era conclusa conalla Camera del 72,93%, al Senato del 73,05%, con undi circa due punti rispetto al voto del 2013. In aggiornamento Leggi anche: Un nuovo lavoro per Draghi dopo il voto, le quattro carriere possibili lontano da palazzo Chigi Le ultime regole anti Covid da rispettare nei seggi: come può votare chi è positivo, parte il voto per 51 milioni di ...

