Elezioni in diretta, affluenza alle 19 del 51%: calo rispetto al 58,39 del 2018. Crollo al Sud, Emilia in testa (Di domenica 25 settembre 2022) Elezioni politiche 2022. Si chiudono alle 23 le operazioni di voto aperte questa mattina alle 7. Meno italiani alle urne rispetto a quattro anni fa, almeno secondo le percentuali.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 settembre 2022)politiche 2022. Si chiudono23 le operazioni di voto aperte questa mattina7. Meno italianiurnea quattro anni fa, almeno secondo le percentuali....

TgLa7 : ??Vi aspettiamo questa sera a partire dalle 22:00 per la lunga Maratona Elezioni 2022! ??Anche in diretta streaming s… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Alle 12 affluenza al 19,21%. Il fuorionda di Berlusconi: “Salvini è un amico, ma non ha mai lav… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pd e M5s chiudono le campagne a Roma. Letta non scalda: piazza del Popolo semivuota. E De Lu… - GiacomoTortorix : N. 1651 #magnotranquillo Di mancate dirette, di mancate chiacchierate, dell’anticipo di un’ora e di altre cazzate e… - a70199617 : #A PICCO Elezioni, diretta – Affluenza ore 19, dato definitivo: 51,2%, sette punti in meno del 2018. Crollo in tutt… -