Elezioni, il Sud astensionista è un caso. Caserta e Benevento le province peggiori in Campania, Crotone al 36% (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle Elezioni politiche del 25 settembre il Sud Italia appare come la zona più astensionista dell’intero Paese. In una giornata elettorale complessa, con gran parte della Campania sotto i nubifragi causati dal maltempo, i cittadini italiani si sono presentati alle urne per il 51,16%. Il dato, registrato alle 19, non solo ha evidenziato 7 punti percentuali di differenza rispetto ai numeri di cinque anni fa ma anche un grosso crollo di partecipazione nel Mezzogiorno spesso con oltre il 10% di elettori in meno. Secondo l’analisi dei dati parziali operata da YouTrend, il Sud Italia ha dato meno prova di coinvolgimento nella scelta del nuovo governo. La regione più astensionista risulta essere la Campania con il -15,1% di affluenza alle urne. In particolare a Napoli si registra un calo del 10,7% rispetto ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Nellepolitiche del 25 settembre il Sud Italia appare come la zona piùdell’intero Paese. In una giornata elettorale complessa, con gran parte dellasotto i nubifragi causati dal maltempo, i cittadini italiani si sono presentati alle urne per il 51,16%. Il dato, registrato alle 19, non solo ha evidenziato 7 punti percentuali di differenza rispetto ai numeri di cinque anni fa ma anche un grosso crollo di partecipazione nel Mezzogiorno spesso con oltre il 10% di elettori in meno. Secondo l’analisi dei dati parziali operata da YouTrend, il Sud Italia ha dato meno prova di coinvolgimento nella scelta del nuovo governo. La regione piùrisulta essere lacon il -15,1% di affluenza alle urne. In particolare a Napoli si registra un calo del 10,7% rispetto ...

