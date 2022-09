Elezioni | il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vota a Palermo nel seggio della scuola “Giovanni XXIII”

(Di domenica 25 settembre 2022) Ilhato questa mattina, alle 8.45, nella– Piazzi” a. Il capo dello Stato ha anticipato l’arrivo nell’istituto di via Rutelli, per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l’uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancus, avvenuta il 25 settembre del 1979 nella stessa via. Il capo dello Stato hato, come di consueto, nella sezione 535, accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

davcarretta : Portavoce Commissione: dalle parole di Ursula von der Leyen ieri a Princeton 'è assolutamente chiaro che la preside… - DSantanche : Dalla Von der Leyen parole fuori luogo sulle nostre elezioni. Chi governa in Italia lo decidono gli italiani, non l… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI | 'Ci avevano dati per morti, questa piazza però mi sembra sintomo di buona salute'. Così il presidente de… - Ivy79995663 : RT @itsmeback_: Il ministro degli esteri russo Lavrov sulle parole della Von der Leyen: 'La dichiarazione della presidente della Commission… - ph_pluton : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Palermo. Il… -

... dove i seggi sono stati aperti alle 7, come avvenuto nel resto d'Italia per lepolitiche. Sono chiamati a votare in Sicilia per l'elezione deldella Regione e per il rinnovo dell'...... sempre oggi si terrà l'Election Day in Sicilia con la chiamate alle urne anche per leRegionali 2022 dopo le dimissioni delNello Musumeci (Centrodestra). Per quanto riguarda i ...(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo, all'istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi, in via Mario Rutelli, al seggio 535. In tanti gli elettori ad accogli ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha già votato questa mattina nel suo seggio di Palermo, in Sicilia.