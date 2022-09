Elezioni | fuorisede esclusi dal voto Giovani studenti e lavoratori | le dieci storie | “In ballo il nostro futuro e non possiamo partecipare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) “Per votare avrei dovuto fare un viaggio di minimo 13 ore“. “Lavoro nella ristorazione e per me la domenica è il giorno più critico, impossibile perdere tutta la giornata“. “Essere obbligati a spostarsi con mezzi inquinanti peralla vita pubblica del Paese è assurdo”. “È stato più facile votare dall’ospedale che dal Comune dove vivo e lavoro”. Oggi, domenica 25 settembre, gli italiani vanno alle urne per eleggere i propri rappresentanti, ma il diritto alla partecipazione non sarà tutelato per tutti. Anche per questa elezione, isaranno i grandie non potranno esprimere la propria preferenza se non tornando nel proprio luogo di residenza. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto le voci didi loro: 20-30enni che sarebbero voluti andare alle urne, ma non potranno farlo. In Italia sono 4,9 ...