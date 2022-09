Elezioni: ascensore rotto al seggio di Pian di Mugnone - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 25 settembre 2022) Anziani e disabili portati al primo Piano dai volontari della Fratellanza popolare e della Croce ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 settembre 2022) Anziani e disabili portati al primoo dai volontari della Fratellanza popolare e della Croce ...

Salepepe14 : RT @salvinimi: Son certo di aver convinto tutti di votare a sx, ma per sicurezza ho attaccato un cartello stamattina all'ascensore con la s… - francescomila18 : RT @salvinimi: Son certo di aver convinto tutti di votare a sx, ma per sicurezza ho attaccato un cartello stamattina all'ascensore con la s… - scardua_antonio : RT @salvinimi: Son certo di aver convinto tutti di votare a sx, ma per sicurezza ho attaccato un cartello stamattina all'ascensore con la s… - salvinimi : Son certo di aver convinto tutti di votare a sx, ma per sicurezza ho attaccato un cartello stamattina all'ascensore… -