Elezioni, alle urne 46 milioni di italiani: come si vota e la posta in palio (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani alle urne per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi saranno aperti fino alle ore 23. Alla chiusura, si procederà prima all'accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, allo scrutinio delle schede del Senato. A seguire, quello delle schede per l'elezione della Camera dei deputati

