Elezioni: alle 19 ha votato il 51,16% degli italiani (Di domenica 25 settembre 2022) Il ministero dell'Interno ha dato la seconda percentuale dell'affluenza alle 19: hanno votato il 51,16 degli italiani Leggi su vanityfair (Di domenica 25 settembre 2022) Il ministero dell'Interno ha dato la seconda percentuale dell'affluenza19: hannoil 51,16

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati s… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - SuperFiammetta : Se stasera la #Calabria non vota mi incaxxo a morte?? E meno male che i calabresi discendono dagli spartani:bei guer… - TommasoCurzio : RT @borghi_claudio: Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'affluenza… -