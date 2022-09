Elezioni: alle 19 ha votato il 51% degli italiani (Di domenica 25 settembre 2022) Il ministero dell'Interno ha dato la seconda percentuale dell'affluenza alle 19: hanno votato il 51,16 degli italiani Leggi su vanityfair (Di domenica 25 settembre 2022) Il ministero dell'Interno ha dato la seconda percentuale dell'affluenza19: hannoil 51,16

marcocappato : Alle urne, per partecipare all'iniziativa di verbalizzazione collettiva per denunciare che queste elezioni si tengo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati s… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo delle Camera, dati parziali: affluenza alle ore 12 al 19,09, stabile #ANSA - Musso___ : RT @PBargagliStoffi: ?? Domani LUNEDÌ, alle ore 21, su #libertàdipensieroMDN l‘immancabile SPECIALE ELEZIONI Commenteremo con… - Civetta46262114 : RT @magnomiche: Buongiorno La maggioranza ha sempre ragione, ma la ragione ha raramente la maggioranza alle elezioni. (Jean Mistler) -