Elezioni | alle 19 ha votato il 51% degli italiani

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati s… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - alessiaienco76 : RT @AStramezzi: Un importante quotidiano nazionale, mi ha chiesto un’intervista, per domani. Una tv locale ma nazionale sul digitale terres… - kenakkaman : RT @borghi_claudio: Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'affluenza… -

RaiNews

... anche nella giornata di ieri, con il maltempo, abbiamo avuto codebiglietterie e code per la ... è positivo nonostante il sabato di pioggia e la giornata di. E il Salone è stato promosso ...Per i risultati in diretta delle2022 occorrerà attendere il pieno spoglio delle schede appena dopo la chiusura delle urneore 23: tra la notte e la mattina del 26 settembre sarà ... Italiani al voto. I dati dell'affluenza, gli exit poll, le proiezioni, i risultati in tempo reale - Per FdI oltre 400 cronisti e tv da tutto il mondo - Per FdI oltre 400 cronisti e tv da tutto il mondo I dati per l'Alto Adige parlano di un'affluenza in calo rispetto alle ultime elezioni politiche nel 2018. Il dato parziale delle 19 è del 51,16% degli aventi diritto. Alle politiche del 2018 aveva vot ...Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le elezioni di oggi, domenica 25, alle ore 19, ha fatto registrare per le Elezioni Politiche 84.241 votanti su 178.926 elettori con la percentu ...