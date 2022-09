Elezioni, alle 19 crolla l’affluenza: record negativo in Calabria e Campania con 13 punti meno del 2018. “Tiene” solo il Lazio (Di domenica 25 settembre 2022) Crollo dell’affluenza di quasi 7,3 punti percentuali rispetto al 2018. Il dato delle 19 di tutti i Comuni italiani fissa al 51,02% la percentuale di elettori che si sono recati alle urne. Si vota fino alle 23: alle 12 l’affluenza era stata il 19,21%, in linea con il 2018. alle 19 di 4 anni fa l’affluenza si era fermata al 58,40%. In quella tornata elettorale il dato definitivo, alla chiusura dei seggi, era stato poco sotto il 73%, risultando il più basso nella Elezioni politiche della storia repubblicana italiana. Se il trend dovesse continuare queste Elezioni supererebbero ulteriormente quel record negativo. alle Europee del 2019 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Crollo deldi quasi 7,3percentuali rispetto al. Il dato delle 19 di tutti i Comuni italiani fissa al 51,02% la percentuale di elettori che si sono recatiurne. Si vota fino23:12era stata il 19,21%, in linea con il19 di 4 anni fasi era fermata al 58,40%. In quella tornata elettorale il dato definitivo, alla chiusura dei seggi, era stato poco sotto il 73%, risultando il più basso nellapolitiche della storia repubblicana italiana. Se il trend dovesse continuare questesupererebbero ulteriormente quelEuropee del 2019 ...

