Elezioni, alle 12 in Italia affluenza al 19,09%: in Bergamasca più alta, 24,50% (Di domenica 25 settembre 2022) Sono iniziate domenica mattina le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento Italiano: le urne per le Elezioni politiche 2022 sono aperte dalle ore 7 di oggi, domenica 25 settembre, fino alle 23. Si vota con la legge elettorale Rosatellum, un misto tra sistema maggioritario (per i collegi uninominali) e proporzionali (per i plurinominali); a tal proposito è importante sottolineare che si vota in modo molto semplice, in quanto basta apporre una X sul simbolo del partito a cui si vuole dare la preferenza. Si tratta della prima votazione con un numero ridotto di parlamentari: gli Italiani infatti sceglieranno esattamente 400 deputati e 200 senatori (i quali per la prima volta potranno essere votati anche dai diciottenni). Una giornata importante per il Paese.

