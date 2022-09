Elezioni | affluenza ore 19 al 50% nel 2018 58 | 83% Dati parziali | solo per il 50% dei comuni

borghi_claudio : Buona affluenza in Toscana. Ricordo che tutti i dati li trovate qui. - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Affluenza definitiva alle ore 12 ha votato il 19,21%. Dato in linea con il 2018: allora votò il 19,43% #ANSA - petergomezblog : Elezioni, diretta – Alle 12 affluenza al 19,21%. Il fuorionda di Berlusconi: “Salvini è un amico, ma non ha mai lav… - fanpage : Il ministero dell'Interno ha diffuso il nuovo dato sull'#affluenza alle urne per le #ElezioniPolitiche2022: alle or… - squaloviolino : Questo tweet è stato superato dai dati dell'#affluenza alle 19, che certifica un calo di circa l'8% rispetto al 201… -

RaiNews

Alleper il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal ...Tra le regioni con l'più alta, anche se sempre inferiore se confrontata con le ultimesono: Lombardia (58,80% contro il 62,82); Toscana (57,47% contro 63,84%); Emilia Romagna (59,... Italiani al voto. I dati dell'affluenza, gli exit poll, le proiezioni, i risultati in tempo reale - Camera: affluenza alle 19 al 50,56% (5231 comuni su 7904) - Camera: affluenza alle 19 al 50,56% (5231 comuni su 7904) Poco più di un terzo dei calabresi si è recato alle urne nel corso della giornata. Questo il dato, impietoso, che traspare dalle percentuali sull'affluenza appena pubblicate dal Ministero dell'Interno ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...