Elezioni, affluenza in Puglia: che crollo. Alle ore 19 il 42,59 per cento. Meno 11 punti rispetto alle politiche 2018 ELENCO COMUNI Aggiornamenti in tempo reale: in ambito nazionale leggero calo

Dati da Eligendo-ministero dell'Interno

Puglia 257 su 257 16,80 42,59 53,66

COMUNI % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19

BARI 41 su 41 18,09 44,14 54,86
ACQUAVIVA DELLE FONTI 18,57 46,39 61,23
ADELFIA 15,24 41,01 56,88
ALBEROBELLO 20,97 44,50 54,86
ALTAMURA 14,41 40,75 54,38
BARI 20,99 47,89 56,85
BINETTO 18,04 46,47 55,51
BITETTO 15,11 43,88 52,14
BITONTO 17,63 42,37 53,54
BITRITTO 19,11 48,11 58,81
CAPURSO 18,32 43,07 55,94
CASAMASSIMA 15,72 41,05 52,23
CASSANO DELLE MURGE 17,45 44,57 55,21
CASTELLANA GROTTE 19,88 46,71 57,13
CELLAMARE 20,41 45,31 52,69
CONVERSANO 15,49 43,42 55,24
CORATO 17,63 43,99 53,35
GIOIA DEL ...

