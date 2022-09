Elezioni, affluenza in calo. Il dato definitivo: ha votato il 64 per cento (Di domenica 25 settembre 2022) È stata del 64 per cento e in netto calo, rispetto alle precedenti Elezioni politiche, l’affluenza definita al voto del 25 settembre (qui i dati del Viminale). Nel 2018, alla chiusura dei seggi, aveva raggiunto il 74 per cento, 10 punti sopra il dato odierno. Alle 19 ha votato il 51,1 per cento, nel 2018 era pari al 58,4 per cento Alle 19 di oggi è stata del 51,1 per cento (dato riferito alla Camera). Alle precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, il dato era pari al 58,4 per cento. Anche alle 19 si conferma il forte divario tra regioni del Centro-Nord, dove l’affluenza cala di meno (solo del 2,1% nel Lazio e del 3,9% in Lombardia) e regioni del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 settembre 2022) È stata del 64 pere in netto, rispetto alle precedentipolitiche, l’definita al voto del 25 settembre (qui i dati del Viminale). Nel 2018, alla chiusura dei seggi, aveva raggiunto il 74 per, 10 punti sopra ilodierno. Alle 19 hail 51,1 per, nel 2018 era pari al 58,4 perAlle 19 di oggi è stata del 51,1 perriferito alla Camera). Alle precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, ilera pari al 58,4 per. Anche alle 19 si conferma il forte divario tra regioni del Centro-Nord, dove l’cala di meno (solo del 2,1% nel Lazio e del 3,9% in Lombardia) e regioni del ...

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - borghi_claudio : Buona affluenza in Toscana. Ricordo che tutti i dati li trovate qui. - MatteoRenzotti : RT @JackPassaniti: Se non è capolavoro, poco ci manca #Affluenza #elezioni #exitpoll #ElezioniPolitiche22 #votare #meloni #salvini https://… - flaviooo_m : RT @TgLa7: ??Elezioni Camera: dati parziali #affluenza alle 23 al 64,67%, in calo rispetto al 73,68% del 2018 #ElezioniPolitiche2022 #marat… -