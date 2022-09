Elezioni, affluenza alle 19 ancora in calo: alle urne il 51,16%. Crolla al Sud (Di domenica 25 settembre 2022) ancora in calo l’affluenza alle Elezioni Politiche italiane. alle ore 19, secondo i dati ufficiali raccolti sul sito del ministero dell’Interno, si sarebbero recati alle urne il 51,16% degli aventi diritto, in base alla rivelazione di 7.904 Comuni su 7.904. alle precedenti Elezioni Politiche del 2018, sempre alle 19, il dato dell’affluenza si attestava al 58,40%: l’affluenza rispetto a cinque anni fa è dunque in calo di circa sette punti percentuali. In quell’occasione la giornata elettorale si era conclusa con l’affluenza per i voti alla Camera del ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022)inl’Politiche italiane.ore 19, secondo i dati ufficiali raccolti sul sito del ministero dell’Interno, si sarebbero recatiil 51,16% degli aventi diritto, in base alla rivelazione di 7.904 Comuni su 7.904.precedentiPolitiche del 2018, sempre19, il dato dell’si attestava al 58,40%: l’rispetto a cinque anni fa è dunque indi circa sette punti percentuali. In quell’occasione la giornata elettorale si era conclusa con l’per i voti alla Camera del ...

