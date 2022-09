Elezioni, affluenza alle 19 al 51%, in calo. Crollo in Campania e Calabria (Di domenica 25 settembre 2022) Crollo in Campania e Calabria. Bassa anche la percentuale in Sicilia nonostante si voti anche per la Regione 25 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022)in. Bassa anche la percentuale in Sicilia nonostante si voti anche per la Regione 25 settembre 2022

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - borghi_claudio : Buona affluenza in Toscana. Ricordo che tutti i dati li trovate qui. - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo delle Camera, dati parziali: affluenza alle ore 12 al 19,09, stabile #ANSA - AntigoneCris : E che cazzo! Ci mancherebbe solo che l'affluenza calasse pure nel Lazio! Ormai le elezioni nazionali sono una vicen… - Alexxela9691 : RT @borghi_claudio: Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'affluenza… -