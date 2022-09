Elezioni, affluenza alle 12: ha votato il 19,2 per cento (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo i dati riportati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno, nei 7.904 comuni l’affluenza alle Elezioni politiche alle 12 di oggi è stata del 19 per cento (dato parziale riferito alla Camera). alle precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, il dato era pari al 19,4. La prossima rivelazione è prevista alle 19. Elezioni politiche 2022, l’affluenza alle 12: ha votato il 19,9 per cento degli aventi diritto. Nel 2018 era stata pari al 19,53 Quanti sono gli elettori chiamati al voto e cosa cambia da quest’anno Gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo i dati riportati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno, nei 7.904 comuni l’politiche12 di oggi è stata del 19 per(dato parziale riferito alla Camera).precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, il dato era pari al 19,4. La prossima rivelazione è prevista19.politiche 2022, l’12: hail 19,9 perdegli aventi diritto. Nel 2018 era stata pari al 19,53 Quanti sono gli elettori chiamati al voto e cosa cambia da quest’anno Gli elettori sono chiamatiurne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in ...

you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo delle Camera, dati parziali: affluenza alle ore 12 al 19,09, stabile #ANSA - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,09% degli aventi diritto (dat… - infoitinterno : Elezioni 2022, alle 12 affluenza in calo: 19,1% - infoitinterno : Affluenza alle urne per le elezioni 2022: i dati di oggi -